Коммерческие спутники США станут «законными целями» для удара со стороны России, если их будут применять для военной помощи Украине, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах», – сказал Воронцов (цитата по ТАСС).

По его словам, «квазигражданская инфраструктура» может стать «законной целью для ответного удара». Чиновник подчеркнул, что Запад подвергает «неоправданным рискам» устойчивость мирной космической деятельности и социально-экономических процессов, от которых зависит «благополучие людей», особенно в развивающихся странах.

В первые дни войны в Украине частная американская компания SpaceX Илона Маска решила помочь украинской армии и обеспечила ее бесперебойной спутниковой связью Starlink. За все время конфликта Украине было передано около 20 тыс. терминалов, поддержка которых уже обошлась компании в 80 млн долларов.

В начале октября Минобороны РФ рассказало о проведении неких «экспериментов» с иностранными спутниками. «Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальной группировки иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств», – говорилось в отчете ведомства.

В это же время Вооруженные силы Украины при наступлении на Херсон столкнулись с перебоями в работе терминалов Starlink. Они негативно повлияли на эффективность артиллерийских и ракетных обстрелов, а также на координацию действий различных подразделений.

На этом фоне Илон Маск сообщил, что Россия активно пытается «убить» систему спутникового интернета Starlink в Украине. «Чтобы обезопасить себя, SpaceX направила огромные ресурсы на защиту. Но даже при этом Starlink может все равно погибнуть», – отмечал Маск. (moscowtimes.ru)