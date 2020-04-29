В Риме умер великий магистр Мальтийского ордена

Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто умер в Риме в возрасте 75 лет. Об этом информирует пресс-служба ордена.

«Это прискорбное известие, тем более что великий магистр активно работал буквально до самого последнего времени», — цитирует РИА Новости представителя ордена.

28 апреля стало известно о госпитализации Далла Торре в критическом состоянии.

Как заявил источник агентства в руководстве Мальтийского ордена, магистр умер из-за онкологического заболевания.

Далла Торре был избран великим магистром Мальтийского ордена в мае 2018 года.

| 2020-04-29T04:15:24+00:00 29 апреля 2020, 09:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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