В Риме умер великий магистр Мальтийского ордена

Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто умер в Риме в возрасте 75 лет. Об этом информирует пресс-служба ордена.

«Это прискорбное известие, тем более что великий магистр активно работал буквально до самого последнего времени», — цитирует РИА Новости представителя ордена.

28 апреля стало известно о госпитализации Далла Торре в критическом состоянии.

Как заявил источник агентства в руководстве Мальтийского ордена, магистр умер из-за онкологического заболевания.

Далла Торре был избран великим магистром Мальтийского ордена в мае 2018 года.