В России за сутки зафиксировали 9 289 новых случаев коронавируса и 401 летальный исход. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Как уточняется, за последние 24 часа выздоровели 9 250 пациентов, перенёсших COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 5 млн россиян, из них 120 807 человек умерли, более 4,6 млн поправились.

Напомним, накануне в РФ выявили 9 252 случая коронавирусной инфекции, скончались 404 человека.

Также стало известно, когда переболевшим COVID-19 следует пройти вакцинацию (aif. ru)