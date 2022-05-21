По меньшей мере один человек погиб, свыше 40 пострадали в результате торнадо, обрушившегося в пятницу на город Гейлорд (штат Мичиган).

Как передает ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей местных служб.

Представитель департамента природопользования штата Мичиган Джим Горно описал ситуацию с торнадо, прошедшим сквозь густонаселенный жилой массив, как «катастрофическую». «Мы не привыкли к такому. У нас нет сирен [оповещения о торнадо], как в других частях страны», — добавил он.

Полиция штата также сообщила о значительных повреждениях, нанесенных городу. Дороги заблокированы упавшими деревьями, повалены линии электропередач, повреждены жилые дома и коммерческие здания.

Пострадавшие были доставлены в три близлежащие больницы. В городе работают экстренные службы.