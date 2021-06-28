Вследствие непогоды в Украине обесточены 109 населенных пунктов в шести областях, сообщает ГСЧС в понедельник, 28 июня.

Так, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены населенные пункты в: Сумской области — 37, Днепропетровской — 33, Донецкой — 13 Запорожской — 12, Киевской — 7 и Черниговской — 7.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Днем ранее без электричества были почти 400 населенных пунктов. (Корреспондент. net)