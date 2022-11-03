Репортер американского издания WPBF 25 News сообщил, что к резиденции бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде по вызову приехала полиция. Об этом журналист рассказал в своем Twitter.

Отмечается, что на территорию резиденции экс-американского лидера могли проникнуть неизвестные.

По данным WPBF 25 News, полицейские курортного города Палм-Бич приехали по звонку к задним воротам резиденции, а затем уехали уехали. Сообщается, что секретная служба в данный момент занимается осмотром территории поместья Трампа и ищет при этом возможного нарушителя.