В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В столице Чехии, несмотря на протесты Москвы, демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, под командованием которого советские войска освободили Прагу от нацистов. Монументальную статую, расположенную на территории района Прага-6, в пятницу, 3 апреля, сняли с постамента с помощью подъемного крана.

По сообщению представителя городской администрации, статуя полководца будет выставлена в качестве экспоната в запланированном «Музее памяти 20 века». «Конев свергнут, но Конев будет стоять – только в музее. В результате сыграны последние ноты в этом этюде», — прокомментировал случившееся глава районной администрации Прага-6 Ондрей Колар. МИД России в сентябре с глубоким возмущением отреагировал на решение пражских властей о сносе памятника.

Памятник Коневу был установлен в Праге в 1980 году. В отличие от монумента Ленину, этот памятник пережил «бархатную революцию» в Чехословакии 1989 года, но в последние годы все чаще подвергался вандализму. Критики в Чехии считали монумент символом советского гнета, проявившегося, в числе прочего, во время подавления Пражской весны в Чехословакии в 1968 году.

В то же время сторонники считали памятник Коневу символом победы над фашизмом. (DW)

| 2020-04-03T16:06:49+00:00 3 апреля 2020, 16:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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