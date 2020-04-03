В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В столице Чехии, несмотря на протесты Москвы, демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, под командованием которого советские войска освободили Прагу от нацистов. Монументальную статую, расположенную на территории района Прага-6, в пятницу, 3 апреля, сняли с постамента с помощью подъемного крана.

По сообщению представителя городской администрации, статуя полководца будет выставлена в качестве экспоната в запланированном «Музее памяти 20 века». «Конев свергнут, но Конев будет стоять – только в музее. В результате сыграны последние ноты в этом этюде», — прокомментировал случившееся глава районной администрации Прага-6 Ондрей Колар. МИД России в сентябре с глубоким возмущением отреагировал на решение пражских властей о сносе памятника.

Памятник Коневу был установлен в Праге в 1980 году. В отличие от монумента Ленину, этот памятник пережил «бархатную революцию» в Чехословакии 1989 года, но в последние годы все чаще подвергался вандализму. Критики в Чехии считали монумент символом советского гнета, проявившегося, в числе прочего, во время подавления Пражской весны в Чехословакии в 1968 году.

В то же время сторонники считали памятник Коневу символом победы над фашизмом. (DW)