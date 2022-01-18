Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы первой степени, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Правительственный центр безопасности.

Отмечается, что режим киберугрозы ALFA-CRP введен из-за потенциального риска угрозы безопасности систем передачи данных. В центре не уточнили, в чем заключается угроза и от кого она исходит.

«Это прежде всего сигнал службам, заботящимся о безопасности и всей государственной администрации, проявлять особую бдительность. То есть государственная администрация обязана проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем», — пояснили в ведомстве.