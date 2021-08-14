Тактико-специальные учения проходят в подразделениях противовоздушной обороны (ПВО) Отдельной общевойсковой армии, дислоцированных на передней линии.

Как сообщили в Министерстве обороны, зенитчики, несущие боевое дежурство в сложных горных условиях, демонстрируют свои знания и навыки в ходе выполнения практических стрельб.

Быстро меняющаяся обстановка современного общевойскового боя требует от всего личного состава высокой маневренности зенитных артиллерийских подразделений. С этой целью отрабатываются задачи по огневому поражению и уничтожению в короткие сроки воздушных целей из зенитных и артиллерийских установок и передислокации в сложных горных условиях.

Навыки расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по обнаружению, отслеживанию и уничтожению привлеченных к учениям БПЛА проверяются на практике.

Учения продолжаются практическими стрельбами расчетов БПЛА по наземным целям.