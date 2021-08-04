США будут и дальше прилагать усилия для укрепления потенциала Вооруженных сил Украины и модернизации военной сферы Грузии. Об этом заявил директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд во время выступления на видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.

Он также отметил, что во время саммита НАТО в Брюсселе лидеры подтвердили заявление, принятое по результатам встречи в верхах 2008 года о возможном членстве Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе.

«Мы привержены предоставлению политической и практической поддержки Украине и Грузии. Это посылает сигнал как нашим партнерам, так и потенциальным противникам», — утверждал он.

Представитель Пентагона добавил, что США призывают всех своих союзников активизировать поддержку Украины и Грузии. По мнению Буланда, проведение военных реформ и модернизация вооруженных сил важны для того, чтобы противодействовать «всему спектру угроз в регионе».