В Пентагоне заявили, что приоритетом США в плане закупок остается модернизация ядерных сил

Соединенные Штаты отдают главный приоритет в вопросе закупок для военных нужд в условиях пандемии процессу модернизации ядерной триады. Об этом заявила на брифинге в понедельник заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

«Очевидно, что наш главный приоритет касательно закупок — это процесс модернизации триады ядерных сил (межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты, запускаемые с подводных лодок и стратегические бомбардировщики — прим. ТАСС). Мы рассматриваем Агентство по ПРО, те критически важные возможности, которыми располагаем, — отметила заместитель министра. — Следим за тем, где есть слабые места. Это авиация, судостроение и космические запуски».

«Мы наблюдаем снижение в сфере [цепочки поставок в] судостроении. Авиация на данный момент больше всех подверглась воздействию [последствий распространения коронавирусной инфекции], — сказала Лорд. — Ожидаем трехмесячного снижения темпов [реализации программ поставок]».

Согласно данным Госдепартамента, США по состоянию на 5 февраля 2018 года располагали 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений и 1 350 боезарядами на них. В американском арсенале насчитывается 400 оперативно развернутых МБР шахтного базирования Minuteman III. Еще 278 ракет — в резерве. Развернутых и неразвернутых пусковых установок — 454.

ВМС имеют в своем распоряжении 203 баллистические ракеты подводных лодок Trident II. Еще 231 такая ракета — в резерве. Развернутых и неразвернутых пусковых установок — 280.(ТАСС)