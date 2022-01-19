Депутаты гражданского движения URA и нескольких оппозиционных партий Черногории внесли в среду в парламент страны инициативу о недоверии действующему правительству.

Как передает #, об этом собщил на пресс-конференции лидер URA, вице-премьер Дритан Абазович.

В инициативе, доставленной в парламент, указывается, что проверка доверия парламента правительству является «одним из основных постулатов современной демократии». В поддержку инициативы была собрана 31 подпись при необходимых 27.

Документ был подготовлен по инициативе коалиции «Черным по белому» во главе с Дританом Абазовичем, которая потребовала формирования правительства меньшинства, в котором не будет «Демократического фронта» Черногории и Демократической партии социалистов Мило Джукановича. В качестве причин недоверия правительству приведены пять пунктов, среди которых утверждения, что «премьер Здравко Кривокапич затрудняет взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти, что привело к кризису в стране».

Сроки голосования о недоверии правительству будут объявлены позднее.