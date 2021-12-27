Комитет Палаты представителей США, расследующий обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года, заинтересовался телефонным звонком экс-президента США Дональда Трампа, который он сделал за несколько часов до начала беспорядков.

Как пишет The Guardian, эту информацию подтвердил председатель комитета Бенни Томпсон

По данным издания, ночью 5 января Трамп позвонил из Белого дома некоторым из своих подчиненных в отеле Willard в Вашингтоне и призвал их «найти способы помешать Конгрессу официально подтвердить результаты президентских выборов».