Правительство Пакистана сняло запрет, введенный Органом регулирования электронных СМИ Пакистана (PEMRA) на трансляцию речей бывшего премьер-министра Имрана Хана, сообщает Агентство Анадолу.

По информации министра информации и телерадиовещания Пакистана Марриум Аурангзеб, запрет на трансляцию речей Имрана Хана снят по поручению премьер-министра Шахбаза Шарифа.

В PEMRA в субботу заявили, что выступления и пресс-конференции бывшего премьера запрещены к трансляции на всех спутниковых каналах.

В ведомстве отметили, что содержания речей экс-премьера могут нарушить общественный порядок и вызвать ненависть среди населения.

PEMRA 21 августа запретил прямую трансляцию речей Имрана Хана, обвинив бывшего премьер-министра в том, что он выступает с заявлениями против государственных институтов и угрожает государственным чиновникам.

Правительство Имрана Хана, получившее 174 голоса против в результате вотума доверия, проведенного в парламенте Пакистана 10 апреля, падало в отставку.

На выборах, состоявшихся 11 апреля Шахбаз Шариф, брат Наваза Шарифа, три срока занимавший пост премьер-министра страны, был избран премьер-министром при поддержке абсолютного большинства со 174 голосами.

Бывший премьер-министр Пакистана был ранен в ноги в результате вооруженного нападения на его автоколонну в городе Вазирабад провинции Пенджаб. В результате нападения 1 человек погиб и 13 сторонников Хана получили ранения.