В отелях Турции могут отменить опцию «шведский стол»

Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) предложила отменить стандартный шведский стол (во время завтрака, обеда и ужина) в своих отелях и ресторанах, заменив ее опцией «тарелка с завтраком и комплексное меню», сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщили в TÜROB, предложение подготовлено в рамках мер, которые могут быть применены в секторе туризма для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

«В местах пребывания гостей в настоящее время действуют столовые и рестораны. Поэтому предлагаем заменить опцию «шведский стол» на опцию «тарелка с завтраком и комплексное меню»,- отметили в TÜROB.

Ранее министерство культуры и туризма рекоммендовало перенести начало туристического сезона на середину апреля.