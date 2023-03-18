Офис генерального секретаря ООН отказался комментировать сроки продления зерновой сделки. Днем 18 марта представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил ТАСС, что сделка была продлена.

«Более мы ничего не комментируем», — ответил он в ответ на запрос о сроках продления договоренностей.

18 марта о продлении сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он не обозначил сроки, но телеканал Habertürk уточнил, что сделка продлена на 120 дней. Такие же сроки обозначил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Эту информацию турецкие власти официально не подтверждали.