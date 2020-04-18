В Нью-Йорке разрешат вступать в брак по видеосвязи

На фоне эпидемии коронавируса власти штата Нью-Йорк разрешат жителям вступать в брак по видеосвязи, сообщил 18 апреля губернатор Эндрю Куомо.

«Когда дело касается брака, не может быть никаких оправданий», — сказал Куомо в ходе выступления, трансляция которого велась на его сайте.

Губернатор отметил, что из-за коронавируса в штате возросло число разводов, а вот свадьбы стали редкостью.

Он добавил, что указ, позволяющий людям вступать в брак в удаленном режиме будет подписан сегодня же — 18 апреля.

По данным Университета Джонса Хопкинса на субботу, в США зафиксированы более 715 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 37 625 человек. Из них более 17 тыс. в Нью-Йорке.

5 апреля главврач одной из нью-йоркских больниц сообщил, что из-за эпидемии медикам придется носить мусорные пакеты вместо халатов, так как медицинские средства защиты истощены (iz.ru)