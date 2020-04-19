В Нидерландах число случаев заражения коронавирусом превысило 32 тысячи

«Сегодня поступили сообщения о госпитализации 110 пациентов (нынешних или предыдущих) и 83 случаях смерти. Не все эти случаи госпитализации или смерти произошли в течение последних 24 часов», — говорится в сообщении на сайте института.

В институте пояснили, что некоторые данные поступают с опозданием, в связи с чем дополняются сведения по предыдущим дням. При этом в ведомстве подчеркнули, что «цифры за последние несколько дней соответствуют впечатлению, что COVID-19 распространяется медленнее, чем если бы никаких мер (против распространения коронавируса – ред.) не было принято».