В Национальном музее истории Азербайджана состоялась встреча с членами правления Организации независимых промышленников и деловых людей Азербайджана (MÜSİAD), объединяющей предпринимателей Азербайджана и Турции, сообщает #.

Генеральный директор, академик Наиля Велиханлы, поприветствовав гостей, выразила благодарность правлению Организации независимых промышленников и деловых людей Азербайджана (MÜSİAD) за поддержку, оказанную в обеспечении Фонда Отечественной Войны музея необходимыми принадлежностями. Н.Велиханлы отметила, что этим благородным шагом члены организации вписали свое имя в историю меценатства, имеющего многовековые традиции в нашей стране.

Председатель правления Организации независимых промышленников и деловых людей Азербайджана (MÜSİAD) Рашад Джабирли, в свою очередь, отметил, что обеспечение Фонда Отечественной Войны в Национальном музее истории Азербайджана необходимыми принадлежностями – большая честь для членов организации. Р.Джабирли подчеркнул важную роль музея в увековечивании и пропагандировании жизненного и боевого пути шехидов, газиев Отечественной Войны и выразил удовлетворение тем, что предприниматели вносят свой вклад в это дело.

Затем гости ознакомились с условиями, созданными в Фонде Отечественной Войны, а также посетили выставку, посвященную Победе в 44-дневной войне.