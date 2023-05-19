В музее истории Азербайджана состоялся шахматный сеанс для лиц с ограниченными физическими возможностями, посвящённый «18 мая – Международному дню музеев», сообщает #.

В мероприятии приняла участие международный гроссмейстер Зейнаб Мамедъярова. Шахматный сеанс прошел под девизом «Глобальное здоровье и благосостояние».

Мероприятие было организовано Национальным музеем истории Азербайджана, Министерством культуры Азербайджанской Республики, Шахматной Федерацией Министерства Молодежи и Спорта Азербайджана, Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана при поддержке Общественного Объединения «Международный Совет Музеев (ИКОМ) Азербайджанского Национального Комитета».

На мероприятии выступили директор музея, академик Наиля Велиханлы, первая женщина-гроссмейстер исламского мира, заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева, вице-президент Азербайджанской шахматной федерации Фаиг Гасанов, директор Сумгайытского олимпийского спортивного комплекса, международный гроссмейстер среди юношей Зейнаб Мамедъярова, представитель Министерства молодежи и спорта Гюндуз Велиев, которые отметили, что такие мероприятия, проводимые в целях интеграции людей с инвалидностью в общество, заключаются в выявлении и поддержке спортивных способностей людей из этого класса. В мероприятии также приняли участие сотрудники музея и представители СМИ.

Затем начался шахматный сеанс. На сеансе люди разных возрастных категорий сражались с международным гроссмейстером одновременно на 20 шахматных досках.

За активную игру участники были награждены благодарственным письмом от имени Национального музея истории Азербайджана.

В завершение было сделано памятное фото.