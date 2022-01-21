В Следственном комитете России завели уголовное дело из-за откровенной фотосессии на фоне Соборной мечети в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский главк.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — сказала представитель ведомства.

Следствие считает, что возле Выползова переулка несколько человек, желая надругаться над мусульманской мечетью, «совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

В СК добавили, что установили личность и местонахождение подозреваемой 1981 года рождения. Ее доставят в подразделение ведомства, также будут допрошены другие люди, которые участвовали в съемке.

На видео, о котором идет речь, девушка, одетая в чулки, нижнее белье, балаклаву и шубу, позирует на фоне мечети. После обнаружения видео в интернете сотрудники полиции начали проверку.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в разговоре с агентством «Москва» назвал случившееся «очередной провокацией».