В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Как сообщил в субботу оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, общее число умерших в столице превысило 4,8 тысячи.

Всего на 30 августа в столице зарегистрировано более 260,3 тысячи случаев заражения Covid-19, вылечились свыше 210,9 тысячи пациентов.

В мире вирусом заразились более 24,4 млн человек, более 831 тысячи умерли. В России зарегистрированы 980 405 случаев коронавируса, выздоровело 798 466 человек, умерли 16 914.