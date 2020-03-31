В Москве вырос спрос на шампуры в первые дни самоизоляции

В Москве вырос спрос на шампуры в первые дни режима самоизоляции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ИT-компанию «Платформа ОФД».

По данным компании, в прошедшие выходные количество проданных шампуров, в сравнении с прошлым годом, увеличилось на 146%. Более чем в 4 раза вырос спрос на мангалы и на 40% увеличилось число покупаемых полуфабрикатов для шашлыков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим всеобщей самоизоляции на фоне распространения коронавируса.

На данный момент в России зарегистрировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 17 человек умерли, 121 вылечился.