Парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайной ситуации сроком на 60 дней из-за угрозы российского концерна «Газпрома» прекратить с 21 января поставки топлива в связи с неуплатой за январские поставки. В поддержку соответствующего предложения правительства в четверг, 20 января, проголосовали 58 депутатов.

Власти Молдовы просили «Газпром» предоставить отсрочку по платежам за поставки в январе, но российский газовый монополист отказался. «В этих условиях правительство считает, что существует реальный риск для энергетической безопасности страны и граждан Республики Молдова, поэтому оно вынуждено вмешаться», — заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну, выступая на заседании парламента, сообщил, что накануне компания «Молдовагаз» перечислила «Газпрому» 7 млн долларов и 20 января перечислит еще 8 млн долларов. «В общей сложности будет выплачено более 38 миллионов долларов в счет аванса за январь, нам останется заплатить еще 25 миллионов долларов, чтобы погасить долг», — сказал Спыну. (DW)