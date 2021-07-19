Страны-участницы организации ОПЕК+ договорились добывать больше нефти до конца 2021 года, сообщает ТАСС.

На прошедшей 18 июля в онлайн-формате конференции министры стран ОПЕК+ договорились повысить объем добычи нефти до конца 2021 года на 400 000 баррелей в сутки с августа. Таким образом уровень добычи в мире будет возращен на показатель в 2 млн баррелей в сутки.

Повышение согласовали все страны организации. При этом они продлили до конца 2022 года и соглашение о регулировании добычи нефти, которое ограничивает добычу.

Также ОПЕК+ поддержала установление новых базовых уровней добычи для отдельных стран. Для России новый базовый уровень составит 11,5 млн баррелей в сутки. Такой же объем установлен и для Саудовской Аравии.

Базовые уровни добычи для Ирака и Кувейта в соглашении будут повышены на 150 тысяч баррелей в сутки. Новый базовый уровень добычи для Объединенных Арабских Эмиратов составит 3,5 млн баррелей в сутки.