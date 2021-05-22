Индия сможет вакцинировать от коронавирусной инфекции все свое взрослое население к концу 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения и благосостояния семьи Харш Вардхан на встрече с представителями штатов страны.

«Индия сможет вакцинировать все взрослое население к концу 2021 года. В период с августа по декабрь 2021 года Индия получит 2,160 млрд доз вакцины, к июлю этого года будет закуплено 510 млн доз вакцины», — приводит в субботу слова Вардхана газета Business Standard. Министр заявил о необходимости ускорить иммунизацию населения на местах.

Заявление Вардхана прозвучал на фоне поступающей из разных концов страны информации о нехватке препаратов от коронавируса. Власти Индии прекратили все поставки вакцин за рубеж. 18 мая Нью-Дели уведомил несколько государств, что, учитывая внутреннюю эпидемическую ситуацию, ранее октября ожидать возобновления экспортных поставок индийских вакцин не стоит.