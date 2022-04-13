В российском минобороны увидели «попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ».

Об этом на брифинге 13 апреля, видеозапись которого опубликована в Telegram минобороны России, заявил официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков.

«Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», – сказал Конашенков. /gordonua.com/