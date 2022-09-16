С 1 сентября Министерство культуры Азербайджана приступило к оперативным мониторингам в связи с незаконными вмешательствами в первозданный облик историко-архитектурных памятников Баку. В новостных лентах местных СМИ время от времени появляется информация о том, что предприняты меры по предотвращению повреждений исторических зданий.

Вместе с тем в этой кампании по защите архитектурного наследия Баку почему-то игнорируют обращения жильцов, проживающих в историческом здании, расположенном по адресу: улица Физули, 39. Речь идет о трехэтажном жилом доме, который был возведен в 1908 году и принадлежал братьям Гаджинским. В апреле 2013 года это здание было перенесено на 10,6 метра голландской компанией Bresser Eurasia BV.

Перенос здания преследовал две цели: сохранение исторически значимого архитектурного памятника и расширение улицы Физули. Однако, несмотря на перенос локации здания в нем не проведен качественный ремонт. Жители здания несколько раз обращались к Исполнительной власти города Баку по этому поводу, однако чиновничье равнодушие заставило их в октябре 2021 года обратиться с открытым письмом к президенту Ильхаму Алиеву.

В обращении к главе государства жильцы выразили свою обеспокоенность тем, что реставрация исторического здания не была доведена до конца, а качество исполненных работ оставляет желать лучшего.

Помимо этого, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти Баку демонтировал представляющие художественную и историческую ценность старинные металлические ворота и парные входные двери в здание. Жителям было заявлено, что их увозят с целью реставрации, после которой они будут возвращены и установлены в здании. Однако их не вернули до сих пор, а прошло уже 9 лет.

Подъезды и лестничные проемы не были отремонтированы, не были установлены и отремонтированы двери выходящих во двор подъездов. Балконы, выходящие на улицу Расула Рзы, не были отреставрированы. Из четырех внешних сторон исторического здания были отремонтированы только те два фасада, которые выходят на улицы Физули и Расула Рзы. Две другие стороны дома выглядят так же, как они выглядели в девяностые годы ХХ века. Чиновники за десять лет не посчитали нужным провести отделочные работы стен исторического здания, завершить работы по реставрации.

Обращает на себя пристальное внимание и тот факт, что несколько лет назад чиновники предприняли попытку объявить данное здание аварийным с целью срочного приобретения у жильцов их квартир. Обеспокоенные жильцы обратились к главе компании Bresser Eurasia BV, который развенчал ложь чиновников, заявив, что историческое здание не является аварийным.

В настоящее время жильцов все еще беспокоит отсутствие надлежащего внимания чиновников к их проблемам. К существующим изъянам добавилась и проблема с кровлей.

По присланным в нашу редакцию фотографиям можно понять, что крыша здания нуждается в ремонте из-за халатно проведенных еще в 2013 году ремонтных работ. Живущие на третьем этаже жильцы жалуются на то, что во время дождя через потолки их квартир протекает вода.

В этой ситуации невольно вкрадывается мысль о том, что чиновники преднамеренно не осуществляют реставрационно-ремонтные работы с целью доведения здания до статуса аварийного. Тем более, подобная попытка уже была…