Любые фейковые «референдумы» на временно оккупированных Россией территориях Украины не будут иметь никаких правовых последствий. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии, переданном «Укринформу» 27 марта.

«Любые фейковые «референдумы» на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и не будут иметь правовых последствий», – заявил он.

По словам Николенко, ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украинского государства.

«Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит ее падение в пропасть глобальной изоляции», – добавил спикер МИД. (gordonua.com)