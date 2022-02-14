Министерство иностранных дел Ирана внимательно следит за ситуацией в Украине, для этих целей в ведомстве создан специальный штаб. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

«В министерстве иностранных дел создан штаб для отслеживания ситуации в Украине с различных сторон. МИД внимательно следит за ситуацией», — заявил он. Дипломат добавил, что ведомство «находится в контакте с иранцами, проживающими на Украине, на сайте МИД размещено предупреждение о поездках в эту страну».