В Ливии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Ливии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав Правительства национального согласия (ПНС) страны.

Как отмечается, инфицированным оказался 73-летний мужчина, который недавно побывал в Саудовской Аравии и совершил пересадку в Тунисе.

Врачи также возьмут анализы у контактировавших с пациентом людей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.