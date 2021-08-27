Апелляционный суд Лиона оставил в силе решения судов первой инстанции об аннулировании соглашений, подписанных мэриями французских городов с «администрациями» карабахских сепаратистов в Шуше и Ходжавенде. Об этом сообщило посольство Азербайджана во Франции.

В частности, признаны недействительными соглашения, подписанные мэрами Бург-лес-Валанс ( 5 октября 2014 г), Десине-Шарпье (25 сентября 2017 г.) и Сант-Этьен ( 21 октября 2018 г.)

Ранее, эти решения признали незаконными административные суды Гренобля (6 июня 2019 г.) и Лиона (19 сентября 2019 г.). Однако армянское лобби оспорило вердикты в апелляционной инстанции. Решение Апелляционного суда Лиона окончательно и не может быть уже обжаловано.

Французские суды признали, что решения мэров противоречили конституции Франции и нарушали ее международные обязательства.

Усилиями посольства Азербайджана по Франции отменены 10 «хартий и соглашений» французских городов с карабахскими сепаратистами.

В судах находятся иски по еще трем незаконным хартиям. Азербайджанская сторона принимает меры по отмене еще 13 незаконных актов, принятых осенью 2020 года, во время 44-дневной войны. (Туран)