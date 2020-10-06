В Кыргызстане отменили итоги парламентских выборов

Центральный избирательный комитет (ЦИК) Кыргызстана признал итоги парламентских выборов в стране недействительными. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ЦИК двенадцатью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования», — говорится в сообщении.

Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что в ночь на 6 октября в стране произошла попытка незаконного государственного переворота.

5 октября в центре Бишкека собрались порядка 2 тыс. человек — сторонников партий, не прошедших в кыргызский парламент. Они требовали провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. В тот же день митингующие столкнулись с силовиками, протестующие ворвались в здание Белого дома, а после — в ГКНБ, откуда освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

В столкновениях, по сведениям минздрава республики, пострадали 590 человек. Один погиб.