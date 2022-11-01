Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что отдельный указ о завершении мобилизации в России не требуется, она официально закончена.

«Указ не нужен. <…> Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — сказал он, уточнив, что соответствующие телеграммы об остановке и прекращении рассылки повесток были разосланы Министерством обороны РФ в военкоматы.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что дополнительных документов об окончании на территории России частичной мобилизации не требуется.

Президент Владимир Путин 21 сентября подписал указ о начале мобилизации. В выложенном в открытый доступ документе был пропущен один из пунктов — как объяснял Песков, он предназначен для служебного пользования. Данных о числе мобилизуемых в указе нет.

31 октября Минобороны заявило о прекращении всех мероприятий по частичной мобилизации, в том числе выдачи повесток. По словам главы министерства Сергея Шойгу, были призваны 300 тысяч человек. 87 тысяч из них отправили в зону СВО.