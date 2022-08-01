Москва считает необоснованными требования непризнанных властей Косова к Сербии и выражает поддержку Белграду.

Как передает lenta.ru, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами, мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования», — сказал официальный представитель президента России.

В ночь на 1 августа в Сербии сообщили, что полицейские спецподразделения непризнанной республики Косово выдвинулись из Приштины к границе с Сербией. В ответ на это сербы построили баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.