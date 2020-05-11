В Китае задержаны 16 человек за контрабанду золота на $116 млн

Сотрудники китайской таможенной службы задержали 16 человек в восточной провинции Фуцзянь за контрабанду золота на 820 млн юаней ($116 млн). Об этом информирует агентство Синьхуа.

По данным агентства, с февраля 2017 года члены группы контрабандистов скупили на внутреннем рынке страны до трех тонн золота и изделий из него. После чего они спрятали приобретенный товар в деталях аудиодекодеров и незаконным путем вывезли в Гонконг, где золото продавалось местным компаниям.

Задержанные, в том числе, подозреваются в незаконном получении около 120 млн юаней (около $16,9 млн) по схемам возврата экспортных пошлин.(Газета.Ru)