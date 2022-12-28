Как минимум один человек погиб в среду в результате крупного ДТП с участием более 200 автомобилей на территории провинции Хэнань в центральной части КНР.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ЧП на одном из мостов города произошло утром в районе города Чжэнчжоу из-за сильного тумана.

Сообщается, что в ДТП погиб как минимум один человек, много пострадавших.

На месте происшествия работают полиция, спасатели и представители местной администрации.