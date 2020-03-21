В Китае приступили к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях

Вакцину от коронавируса COVID-19 в Китае начали испытывать на людях.

Как сообщают журналисты газеты Global Times, препарат разработали  китайские военные медики совместно с фармацевтами и в ходе своей работы они учли опыт по созданию вакцины против вируса Эболы.

В ходе испытаний добровольцам введут антитела, после чего врачи поместят их в карантин и будут смотреть, появился ли у них иммунитет к вирусу. Отмечается, что для испытания уже было сформировано три группы по 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет из города Ухань.

Ранее группа ученых из британского hVIVO сообщила, что более 20 тысяч человек согласились заразиться вирусами из того же семейства, что и новый  COVİD -19. Такое исследование позволит приблизиться к разработке вакцины. За свою «работу» испытуемые получат по 4,4 тысячи долларов.

| 2020-03-21T21:04:51+00:00 21 марта 2020, 22:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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