В результате протестов и погромов в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 полицейских и военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серика Шалабаева.

«На сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 — ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших», — рассказал Шалабаев.

Ранее в Алмате нашли стоянку с более 140 поврежденными машинами, при этом в салонах некоторых авто обнаружили останки людей. По данным телеканала, были извлечены тела 18 погибших.