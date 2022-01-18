Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выполнили миссию в Казахстане, заявил бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

По словам специалиста, в Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке много «спящих» ячеек террористов, угрожающих стране. Если бы Казахстан решил справиться с беспорядками самостоятельно, погромы продолжались бы неделю-две, отметил эксперт. «Это бы привлекло новое количество террористов. «Спящих» ячеек очень много в Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. У них коммуникация и логистика выстроена, (они) бы хлынули в Казахстан», — оценил ситуацию он.

По мнению Ертысбаева, миротворцы справились со своей миссией. «Все сразу пошло на убыль. И все террористы, боевики исчезли», — оценил он помощь ОДКБ. (lenta.ru)