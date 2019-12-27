В Казахстане разбился пассажирский самолет — Фото — Видео

Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Рейс №Z2100 вылетел в 7.22 по местному времени. По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа. Возгорания после падения самолета не произошло.
На месте происшествия работают спасатели, экипаж и пассажиров эвакуируют.
Глава правительства Казахстана Аскар Мамин распорядился создать специальную комиссию, в состав которой вошли вице-премьер, ряд министров и руководителей госорганов. Причины случившегося устанавливаются.(РИА Новости)

Видео — https://youtu.be/uOndxhRE0IU

| 2019-12-27T09:40:40+00:00 27 декабря 2019, 08:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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