В Казахстане разбился пассажирский самолет — Фото — Видео

Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Рейс №Z2100 вылетел в 7.22 по местному времени. По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа. Возгорания после падения самолета не произошло.
На месте происшествия работают спасатели, экипаж и пассажиров эвакуируют.
Глава правительства Казахстана Аскар Мамин распорядился создать специальную комиссию, в состав которой вошли вице-премьер, ряд министров и руководителей госорганов. Причины случившегося устанавливаются.(РИА Новости)