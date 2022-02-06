В канадском Виннипеге, провинция Манитоба, внедорожник въехал в толпу протестующих против анти-коронавирусных мер — в результате инцидента, пострадали четыре человека, сообщает телеканал CTV.

Наезд на протестующих произошел возле здания законодательного собрания Манитобы — внедорожник белого цвета въехал в толпу, сбив несколько человек, после чего водитель вернулся на дорогу и покинул место происшествия.

Полиция смогла оперативно задержать нарушителя, на данный момент, его мотивы устанавливаются.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает. (gazeta.ru)