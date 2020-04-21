В Канаде планируют ужесточить закон об оружии после массовой стрельбы

«Я могу сказать, что мы были в шаге от введения закона, запрещающего боевое оружие по всей стране, но мы не довели это до конца из-за того, что работа парламента была приостановлена в результате эпидемии коронавируса… Но мы намерены продвигать дальше эту меру, как только парламент вернется к работе», — заявил Трюдо.