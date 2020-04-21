В Канаде планируют ужесточить закон об оружии после массовой стрельбы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ужесточить закон о владении огнестрельным оружием после массовой стрельбы в провинции Новая Шотландия, в результате которой погибли 18 человек, сообщает телеканал CTV.
В ходе пресс-конференции канадский премьер подчеркнул, что еще во время предвыборной кампании нынешние власти «брали на себя очень серьезные обязательства» в отношении закона о контроле над огнестрельным оружием.
«Я могу сказать, что мы были в шаге от введения закона, запрещающего боевое оружие по всей стране, но мы не довели это до конца из-за того, что работа парламента была приостановлена в результате эпидемии коронавируса… Но мы намерены продвигать дальше эту меру, как только парламент вернется к работе», — заявил Трюдо.
Министр общественной безопасности Билл Блэр, выступая на пресс-конференции в понедельник, заявил, что правительство намерено выдвинуть как «нормативные акты, так и законы», запрещающие боевое огнестрельное оружие. Он также подтвердил обязательство правительства принять другие превентивные меры: более строгие правила хранения оружия и законы, обеспечивающие приостановку доступа к огнестрельному оружию для тех, кто представляет риск для себя или окружающих.(РИА Новости)