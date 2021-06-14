Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в понедельник вступил в должность, посетил свою канцелярию в Иерусалиме, встретился с сотрудниками и был проинформирован по вопросам безопасности главой Совета по национальной безопасности и своим военным советником. Об этом сообщила правительственная пресс-служба.

«Премьер-министр Беннет 14 июня 2021 года вступил в должность в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме. Он посетил различные крылья канцелярии, встретился с сотрудниками, поинтересовался их благополучием и пожелал всем дальнейшей продуктивности. Военный секретарь премьер-министра и глава Совета национальной безопасности также проинформировали премьер-министра Беннета по вопросам безопасности», — говорится в сообщении.

В канцелярии премьера в понедельник состоялась передача дел Беннету бывшим главой правительства Биньямином Нетаньяху, сообщает государственная радиостанция Kan. По ее данным, встреча длилась менее получаса, традиционная официальная церемония не проводилась. Никаких подробностей о том, какие темы обсуждались, не сообщается.

Лидер партии «Ямина» Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьера Израиля. Он пришел на смену Нетаньяху, который бессменно занимал пост премьера 12 лет, а теперь перешел в оппозицию.