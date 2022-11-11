Президент Израиля Ицхак Герцог предоставит лидеру партии «Ликуд» Беньямину Нетаньяху мандат на формирование кабинета нового правительства.

Как передает Jerusalem Post», об этом президент Ицхак Герцог сказал по окончании консультаций с представителями всех партий, представленных в Кнессете 25-го созыва.

По итогам консультаций, начавшихся 9 ноября и завершившихся сегодня утром, 64 члена Кнессета рекомендовали на пост премьер-министра Нетаньяху, 28 членов — лидера партии «Йеш Атид» и нынешнего премьер-министра Яира Лапида.

После того, как президент страны даст мандат Нетаньяху, у него будет 28 дней для формирования нового правительства.