В Италии сто мафиози получали пособия для неимущих и безработных

Свыше сотни представителей итальянской мафиозной организации «Ндрангета» (‘Ndrangheta) выявлены итальянской Финансовой гвардией в качестве нелегальных участников программы так называемого «гражданского дохода» — государственного пособия для малоимущих, сообщает ведомство.
Правоохранители обнаружили, что выплаты от государства, максимальный размер которых может достигать 780 евро в месяц, получал 101 видный член группировки, действующей в провинции Реджо-Калабрия. Среди них дети «итальянского Пабло Эскобара» Роберто Паннунци, один из которых, пойдя по стопам отца, также был осужден за контрабанду кокаина.
Фингвардия подчеркивает, что мафиози обращались за госпособием «при понимании того, что ограниченные государственные ресурсы для поддержки более слабых слоев населения по-настоящему необходимы тем, кто в этом больше всего нуждается».(РИА Новости)