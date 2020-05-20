В Италии сто мафиози получали пособия для неимущих и безработных

Свыше сотни представителей итальянской мафиозной организации «Ндрангета» (‘Ndrangheta) выявлены итальянской Финансовой гвардией в качестве нелегальных участников программы так называемого «гражданского дохода» — государственного пособия для малоимущих, сообщает ведомство.

Правоохранители обнаружили, что выплаты от государства, максимальный размер которых может достигать 780 евро в месяц, получал 101 видный член группировки, действующей в провинции Реджо-Калабрия. Среди них дети «итальянского Пабло Эскобара» Роберто Паннунци, один из которых, пойдя по стопам отца, также был осужден за контрабанду кокаина.