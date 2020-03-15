В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек

За сутки от коронавируса в Италии скончались 368 человек, динамика летальных исходов почти равна числу выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает РИА Новости.

«Мы зафиксировали 369 выздоровлений, их стало 2335», — заявил Боррелли.

В субботу было зафиксировано большее число выздоровлений (+527). В минувшие дни случаи выздоровлений находились на уровне 200 в сутки.

«К сожалению, число скончавшихся — 368», — сказал он на брифинге. Таким образом, число смертельных исходов достигло 1809.