В Италии от COVID-19 погибли около 26 тысяч человек

Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии за сутки возросло на 420 до 25 969.

Как передает ТАСС, об этом сообщает служба гражданской обороны страны.

Это самый низкий прирост за время эпидемии. 12 апреля сообщалось о 431 погибшем. Выздоровевшими за сутки объявлены 2 922 жителя Италии, этот показатель достиг 60 498.

Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994 с приростом в 3 021.

Зараженными на данный момент являются 106 527 жителей Италии.

Продолжает сокращаться число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных. Так, больницы покинули 803 зараженных, а из реанимации выписаны 93 больных. Последний показатель стабильно снижается с 4 апреля, сейчас он составляет 2173 пациента, опустившись до «допикового» уровня 17-18 марта.