Испания объявила 10-дневный траур по жертвам коронавируса

Правительство Испании официально объявило 10-дневный траур со среды, 27 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя испанского кабмина, министра финансов Марию Хесус Монтеро.

«Флаги будут приспущены на всех государственных зданиях и на кораблях ВМС», — сказала Монтеро.

Отмечается, что это самый длительный траур в истории Испании. Последний раз национальный траур был объявлен после терактов в августе 2017 года в Барселоне и Камбрильсе.

С начала эпидемии в Испании скончались 26,8 тыс. человек, выявлено свыше 235 тыс. случаев заражения.