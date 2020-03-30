В Испании заявили о приближении пика распространения коронавируса в стране

Власти Испании полагают, что пик распространения коронавируса в стране наступит в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения королевства Сальвадор Ильа.

«Если мы уже не находимся на пике, то очень близки, — уточнил он. — С 25 марта мы наблюдаем устойчивую тенденцию стабилизации эпидемической кривой». По словам главы ведомства, «сегодняшний прирост [числа случаев заболевания] составил 8%». Ильа пояснил, что ежедневно в стране делается около 15 тыс. — 20 тыс. тестов на коронавирус.

Всего в Испании было обнаружено свыше 85 тыс. инфицированных, 7 340 человек умерли. Таким образом, число заболевших в королевстве превысило количество выявленных случаев в Китае. Сейчас в Испании введен режим повышенной готовности. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.(ТАСС)

| 2020-03-30T20:40:36+00:00 30 марта 2020, 22:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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