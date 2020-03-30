В Испании заявили о приближении пика распространения коронавируса в стране

Власти Испании полагают, что пик распространения коронавируса в стране наступит в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения королевства Сальвадор Ильа.

«Если мы уже не находимся на пике, то очень близки, — уточнил он. — С 25 марта мы наблюдаем устойчивую тенденцию стабилизации эпидемической кривой». По словам главы ведомства, «сегодняшний прирост [числа случаев заболевания] составил 8%». Ильа пояснил, что ежедневно в стране делается около 15 тыс. — 20 тыс. тестов на коронавирус.

Всего в Испании было обнаружено свыше 85 тыс. инфицированных, 7 340 человек умерли. Таким образом, число заболевших в королевстве превысило количество выявленных случаев в Китае. Сейчас в Испании введен режим повышенной готовности. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.(ТАСС)